Serienräuber? Überfall auf eine Trafik in Neunkirchen

Raubüberfall auf eine Trafik in der Neunkirchner Triester Straße: Ein vermummter, bewaffneter Räuber flüchtete Samstagfrüh mit Beute.

Um 7 Uhr früh betrat ein maskierter Mann mit einer Faustfeuerwaffe die Trafik in der Triester Straße in Neunkirchen und forderte mit den Worten "Geld her" Cash. Dann flüchtete der Kriminelle mit knapp 1.000 Euro Beute. Der Täter trug dabei eine auffällige, dunkelblaue Adidas-Jacke und eine SonnenbrilleDas Tatmuster passt genau zum Trafiküberfall vor zwei Wochen im benachbarten Ternitz ( "Heute" berichtete ). Auch damals kam der maskierte Verdächtige mit Waffe frühmorgens. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus, die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.