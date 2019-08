Sessel-Duo macht Wiener McDonald's unsicher

Auf Bürostühlen in den McDrive

Zwei Hungrige suchten mit ungewöhnlichen Gefährten ein Fastfood-Restaurant in der Bundeshauptstadt auf.

Was diesen Szenen voranging, darüber kann nur spekuliert werden. Fest steht: Zwei Nachtschwärmer rollten am frühen Montagmorgen mit Bürostühlen in den McDrive einer Wiener McDonald's-Filiale.Dort gab das Duo zunächst ein Ständchen zum besten und verlangte dann nach einem Fishburger und einem Rumpsteak. Besonders großen Wert legten die beiden darauf, dass man ihnen Glutamat-freie Portionen serviere.Ob die Partytiger auch bedient wurden, ist nicht überliefert. (cty)