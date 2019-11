Sex Positive Party: Eintritt nur mit sexy Wäsche

Bei Sex Positive geht es um die Akzeptanz und das Feiern des eigenen Körpers und der Sexualität. Seit Mai 2018 finden die Partys auch in Wien statt.

Sexy Dresscode

Sexuelle Handlungen werden akzeptiert

Was in Berlin begonnen hat, geht in Wien weiter: Sex Positive ist nicht mit Swinger- oder Sex-Partys zu verwechseln, denn es geht viel mehr um das Körpergefühl, gepaart mit der Sexualität, die kein Geschlecht und keine Vorurteile kennt.Vergangenes Jahr fand die erste Sex Positive Party in der Wiener Auslage statt und geht am 23. November in der Grellen Forelle nun in die siebte Runde.Der Dresscode ist besonders wichtig um eine gemeinschaftliche Atmosphäre zu schaffen. In die Clubs sollen nur die Personen kommen, die sich in sexy Wäsche wie Dessous, Latex oder Fetisch-Kostüme schmeißen. Aber auch Nacktheit wird wohl gern gesehen.Sex Positive Partys sind für den Spaß gemacht, der gesundheitliche Aspekt soll aber auch nicht zu kurz kommen. Utensilien wie Kondome, Desinfektionssprays und Papiertücher werden deshalb, laut der Website, für Liebhaber verruchter Spielchen bereitstehen."Bei Sex Positive Partys soll ein Ort geschaffen werden, bei dem sich jeder wohl und frei fühlen kann", ist auf der Seite der Betreiber zu lesen. Deshalb soll es auch sogenannte Darkrooms und Schmuseecken geben, in denen Intimität herrscht.Laut Website heißt das allerdings nicht, dass in den Rückzugsmöglichkeiten Personen ohne deren Willen angegrapscht oder bedrängt werden können. Ein respektvoller Umgang miteinander soll auf diesen Partys Voraussetzung sein.Auch wenn sexuelle Handlungen akzeptiert werden, sollen Awareness-Teams unterwegs sein. Sie verteilen nicht nur Kondome, Gleitgel und Aufklärungsmaterial, sondern gelten auch als Ansprechpartner, wenn jemand unangenehm auffällt. So soll dafür gesorgt werden, dass jeder Gast seinen Spaß hat und nicht ungewünschte Handlungen auftreten.