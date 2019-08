Shannon Doherty trauert um ihren Hengst Picasso

Die Schauspielerin hat sich auf Instagram mit einem rührenden Posting von ihrem geliebten Pferd verabschiedet.

Picasso, der stolze Hengst der 48-Jährigen, starb an einer Darmperforation. "Es gab keine Möglichkeit, ihn zu retten. Er starb zwanzig Minuten, bevor ich bei ihm sein konnte. Mein Herz ist gebrochen", so Doherty auf Instagram.Sie hatte sich vor Jahren in das Pferd verliebt, obwohl man ihr abgeraten hatte, ihn überhaupt zu erwerben. Er sei zu stark, zu schwer zu bändigen, bräuchte einen männlichen Reiter, hieß es. Doch Doherty ließ sich nicht beirren. "Er trug mich perfekt über Hindernisse. Ich vertraute ihm komplett und er vertraute mir. Ich war verliebt, und diese Liebe geriet nie ins Schwanken".Geritten sei sie auf Picasso allerdings schon länger nicht mehr, trotzdem war die Liebe immer noch intakt.Nach dem schrecklichen Tod von "Beverly Hills 90210"-Kollegen Luke Perry der nächste Schicksalsschlag für Shannen Doherty.(baf )