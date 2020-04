Sutherlands Mutter starb nicht an Covid-19

Die Schauspielerin Shirley Douglas ist am Wochenende verstorben. Sohn Kiefer Sutherland erinnert an eine "außergewöhnliche Frau".

Am Sonntag ist die kanadische Schauspielerin Shirley Douglas im Alter von 86 Jahren gestorben. Unter Stanley Kubricks Regie spielte sie eine ihrer ersten Rollen in "Lolita" und war darüber hinaus in mehreren TV-Produktionen zu sehen. Abseits der Kameras engagierte sich Douglas auch immer wieder politisch, vor allem um Kanadas soziales Gesundheitssystem.Wie ihr Sohn, Hollywood-Schauspieler Kiefer Sutherland (53, "24"), auf Twitter bestätigte, starb Shirley Douglas an einer Lungenentzündung. In seiner Meldung stellt Sutherland aber klar, dass der Tod seiner Mutter, die er wegen ihres vielseitigen Engagements "eine außergewöhnliche Frau" nennt, nichts mit dem Coronavirus zu tun habe: "Leider kämpfte sie schon seit längerem mit ihrer Gesundheit", erzählt er. "Wir als Familie wussten, dass dieser Tag kommen würde."Gleichzeitig spricht Sutherland aber all denjenigen Mut zu, die in diesen Tagen Angehörige an das Virus verloren haben: "Es bricht mir das Herz", schreibt der Schauspieler an die Hinterbliebenen. "Bitte bleibt gesund."