28.03.2020 9:40 Sieben Formel-1-Teams bauen Beatmungsgeräte

Formel 1 2020 ? alle Teams, alle Piloten Bild: imago images

In der Formel 1 stehen die Boliden still. Das Coronavirus hat den Saisonauftakt bis in den Juni unmöglich gemacht. Deshalb vereinigen sich die Teams nun im Kampf gegen das Virus.