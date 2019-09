Siebenfache Pkw-Diebe gehen der Polizei ins Netz

Am frühen Freitagmorgen konnte die Polizei zwei Männer festnehmen, die seit Anfang Juli mindestens sieben Pkw in Wien gestohlen haben sollen.

Fahndungserfolg für das Landeskriminalamt. Am frühen Freitagmorgen gingen der Polizei an der österreich-tschechischen Grenze zwei mutmaßliche Pkw-Diebe ins Netz. Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu den Verdächtigen. Die beiden sind 40 bzw. 43 Jahre alt.Die beiden polnischen Staatsbürger stehen im Verdacht, seit Ende Juli zumindest sieben Pkw-Diebstähle in Wien begangen zu haben. Es wird vermutet, dass sie die Fahrzeuge nach Polen gebracht haben. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, die beiden mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft.