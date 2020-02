'Beim Wien-Konzert werden die Korken knallen'

Silbermond haben mit uns über ihr neues Album "Schritte", das am 15.11. erscheint, gesprochen.

"Schritte" heißt das neue Album von Silbermond. Wie Sängerin Stefanie Kloß (35) im Talk mit „Heute" erklärt, erzählt jeder der zehn Songs auf der Platte einen Schritt, eine unterschiedliche Geschichte, die sich in den letzten zwei Jahren zugetragen hat.Vor allem die Geburt ihres Sohnes hat Kloß vor anderthalb Jahren gehörig durcheinandergewirbelt: "Es war der krasseste Schritt, den ich jemals in meinem Leben gegangen bin. Für die Musik war das wahnsinnig spannend, weil sich dein Blick auf die Dinge total ändert".Am 11.2.2020 präsentieren Silbermond „Schritte" live in der Wiener Stadthalle. „Das ist der Tourabschluss, da ist Party angesagt, da knallen die Korken", verspricht Kloß ihren Fans.