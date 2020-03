Ski-Star Schild: "Bleib zu Hause, egal wie lange!"

Ski-Star Bernadette Schild nimmt die weltweite Coronakrise sehr ernst. Die Salzburgerin meldet sich mit einer Botschaft an ihre Fans aus der Heim-Quarantäne.

Draußen bahnt sich der Frühling schön langsam an, die Parks und Grünflächen sind trotz Corona-Pandemie prallvoll. Bernadette Schild will ihre Follower zur Vernunft aufrufen."Ich bleib zu Hause, egal wie lange es noch dauert! #BleibDaheim", lauter der Appell der 30-Jährigen."Ich habe zu Hause jede Lade aufgemacht, alle Fenster geputzt, Sport gemacht und die Gartenarbeit erledigt. Nächste Woche starte ich dann mit meinem Steuerausgleich", gibt Schild Einblicke in ihren Alltag.