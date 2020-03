Ski-Weltcup vorbei! Alle Kristallsieger im Überblick

Das Coronavirus sorgt für das vorzeitige Ende der Ski-Saison. Hier seht ihre alle Sieger der Weltcup-Wertungen im Überblick.

Nach der Absage der Damen-Weltcuprennen im schwedischen Aare sind nun auch die letzten Herren-Rennen in Kranjska Gora abgesagt worden. Am Donnerstag erfolgte somit offiziell das Ende des Ski-Weltcups.Der Ausbruch des Coronavirus macht die Bewerbe unmöglich. Zuvor waren die Austragung des vorgezogenen Weltcupfinals unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant gewesen."Die Gesundheit aller Athleten und aller Teilnehmer sowie der gesamten Bevölkerung stehen für die FIS an erster Stelle", erklärte der Ski-Weltverband in einer Stellungnahme.Hier die Sieger aller Wertungen:1., Norwegen, 1202 Punkte2. Alexis Pinturault, Frankreich, 11483. Henrik Kristoffersen, Norwegen, 10414. Matthias Mayer, Österreich, 9165. Vincent Kriechmayr, Österreich, 7941., Italien, 13782. Mikaela Shiffrin, USA, 12253. Petra Vlhova, Slowakei, 11894. Corinne Suter, Schweiz, 8375. Marta Bassino, Italien, 8171., Schweiz, 6502. Thomas Dreßen, Deutschland, 4383. Matthias Mayer, Österreich, 4244. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 4135. Dominik Paris, Italien, 3841., Schweiz, 4772. Ester Ledecka, Tschechien, 3223. Federica Brignone, Italien, 3204. Lara Gut-Behrami, Schweiz, 2885. Mikaela Shiffrin, USA, 2561., Schweiz, 3652. Vincent Kriechmayr, Österreich, 3623. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 3364. Matthias Mayer, Österreich, 3245. Kjetil Jansrud, Norwegen, 3051., Schweiz, 3602. Federica Brignone, Italien, 3413. Nicole Schmidhofer, Österreich, 2174. Lara Gut-Behrami, Schweiz, 2095. Stephanie Venier, Österreich, 2056. Nina Ortlieb, Österreich, 1911., Norwegen, 3942. Alexis Pinturault, Frankfreich, 3883. Filip Zubcic, Kroatien, 3684. Zan Kranjec, Slowenien, 3645. Tommy Ford, USA, 2671., Italien, 4072. Petra Vlhova, Slowakei, 3333. Mikaela Shiffrin, USA, 3144. Marta Bassino, Italien, 3095. Alice Robinson, Neuseeland, 3001., Norwegen, 5522. Clement Noel, Frankreich, 5503. Daniel Yule, Schweiz, 4954. Ramon Zenhäusern, Schweiz, 3235. Sebastian Foss-Solevaag, Norwegen, 2971., Slowakei, 4602. Mikaela Shiffrin, USA, 4403. Katharina Liensberger, Österreich, 2764. Wendy Holdener, Schweiz, 2605. Anna Swenn-Larsson, Schweden, 2351., Frankreich, 2802. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 1723. Matthias Mayer, Österreich, 1403. Riccardo Tonetti, Italien, 1405. Loic Meillard, Schweiz, 1391., Italien, 2002. Wendy Holdener, Schweiz, 1253. Ester Ledecka, Tschechien, 1004. Franziska Gritsch, Österreich, 805. Ramona Siebenhofer, Österreich, 641., Schweiz, 1292. Rasmus Windingstad, Norwegen, 1033. Stefan Luitz, Deutschland, 824. Thomas Tumler, Schweiz, 805. Roland Leitinger, Österreich, 731., Slowakei, 1132. Clara Direz, Frankreich, 1003. Federica Brignone, Italien, 904. Elisa Mörzinger, Österreich, 804. Anna Swenn-Larsson, Schweden, 80