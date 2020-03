Skispringer-Hoffnung aus Wien gewann alle Bewerbe

Österreich steht eine große Wintersport-Zukunft bevor! Nicht nur "Mini-Hirscher" Luca Stocker verzückt die Fans mit seinen Schräglagen, auch ein junger Adler aus Wien zeigt derzeit mit großartigen Leistungen auf. "Stadtadler" Louis Obersteiner aus der Donaustadt hat in dieser Saison alle Springen in der höchsten nationalen Nachwuchsserie gewonnen.

Konkurrenz chancenlos

Siegesserie auch ohne Schanze in Wien

Das hat seit über fünf Jahren niemand mehr gepackt! Der 15-Jährige gewann in dieser Saison alle Springen im Jugend-Austria-Cup und jubelt über den Grand Slam. Seit dem Auftakt im August ließ Obersteiner der Konkurrenz keine Chance.Das bedeutet natürlich auch den Gesamtsieg für den Stadtadler: "Ich würde sagen, das war eine sehr gute Saison", grinst die Skispringer-Hoffnung.Die letzten beiden Saisonspringen in Seefeld hat Obersteiner wieder gewonnen. Wie zuvor auch bei der Österreichischen Meisterschaft in Eisenerz und den doppelten Austria-Cups in Saalfelden, Villach, Ramsau sowie im Sommer auch auf Matten in Villach.Beim letzten Springen in Seefeld distanzierte der Schüler, der mittlerweile im Skigymnasium Saalfelden aufgenommen wurde, seine Konkurrenz um mehr als zehn Meter."Eine Wahnsinnsleistung von Louis! Wenn ich mir vorstelle, dass die letzten fünf Jahre kein einziger Athlet im Jugend-Austria-Cup alle Springen einer Saison gewonnen hat - und da waren namhafte Burschen dabei, die mittlerweile im Weltcup springen - dann freuen wir uns umso mehr, dass ausgerechnet ein Wiener das schafft", freut sich auch Stadtadler-Sportvorstand Bernhard Wadsak.Obersteiner hat durch seine Familie viel Zeit seiner Kindheit in Frankreich verbracht, wo er mit fünf Jahren zum ersten Mal über eine Skisprungschanze in der Nachbarschaft gesprungen ist. Regelmäßiges Training hat er dann im Alter von acht Jahren bei den Wiener Stadtadlern begonnen. Das ist der einzige aktive Skisprungklub in Wien und Niederösterreich und auch der einzige, der noch immer ohne eigene Schanze auskommen muss.Nachdem weder Wien noch Niederösterreich Trainingsmöglichkeiten für Skispringer haben, fahren die Trainer jedes Wochenende - im Sommer wie im Winter - mit etwa 30 Mädchen und Burschen zu den nächstgelegenen Schanzen, zum Beispiel in Mürzzuschlag, Eisenerz in der Steiermark oder Hinzenbach und Höhnhart in Oberösterreich.