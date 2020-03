Smart-Lenker crasht Kleinwagen am Gürtel

Am Hernalser Gürtel krachte es am Montagabend. Der Lenker eines Smarts crashte seinen Kleinwagen. Ins Krankenhaus wollte er allerdings nicht.

Der Lenker eines Smarts fuhr am Montag gegen 18 Uhr von der Innenstadt kommend auf der Lazarettgasse in Richtung Hernals. Bei der Kreuzung am Gürtel kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall.Die Airbags des Kleinwagens explodierten und verhinderten Schlimmeres. "Der Patient lehnte die Intervention durch den Rettungsdienst der Johanniter ab", so die Pressestelle der Wiener Berufsrettung gegenüber. Während des Einsatzes sicherte die Polizei die Unfallstelle ab. Die Berufsfeuerwehr entfernte den kaputten Smart und stelle ihn verkehrssicher ab.