So angsoffn konn ma jo gor ned sei, oder?

So viel Ausdauer ist schon wieder bemerkenswert! Über 7 Minuten kämpft ein hartnäckiger Wiesn-Besucher mit einer Rolltreppe, die ihn einfach nicht weiter nach oben kommen lässt.

Dass auf dem Münchner Oktoberfest ordentlich "gebechert" wird, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Immerhin gibt es ja auch den berühmten "Kotz-Hügel", wo Betrunkene anderen Artgenossen ungeniert zeigen, was sie als letztes gegessen haben.Und nicht wenige Besucher "kippen" sich auf der Wiesn so dermaßen einen hinter die "Binde", dass bereits einfachste Aufgaben zu einer wahren Herausforderung werden. Ob sprechen, gehen oder nur stehen - Schwierigkeiten warten an jeder Ecke.So wie auf diesen Gast, von dem auf Facebook gerade ein Video die Runde macht und der vermutlich ebenfalls etwas zu tief in den Maß-Krug (Anm. oder in die Maß-Krüge) geschaut haben dürfte. Mit aller Kraft versucht der Mann darauf eine Rolltreppe zu bezwingen, die allerdings nach unten fährt.Da fällt einem ja umgehend die passende Aussage von Wiens Altbürgermeister Michael Häupl ein, als er auf das Ibiza-Video angesprochen wurde: "So angsoffen kannst ja gar ned sein." Oder etwa doch?Zwar wird er von mehreren Personen höflich darauf aufmerksam gemacht, dass die Rolltreppe in die verkehrte Richtung fährt, für den Mann dürfte die Welt ohnehin schon Kopf stehen. Immer wieder versucht er weiter nach oben zu kommen - ohne Erfolg.Doch wer jetzt glaubt, dass der Wiesn-Besucher nach kurzer Zeit aufgibt und einen anderen Weg sucht, der irrt gewaltig. Über 7 (!) Minuten lang liefert er sich mit der Rolltreppe einen erbitterten Kampf."Falls ihr euch schon immer gefragt habt, weshalb der Rückweg länger ist, als der Hinweg... Es liegt wohl am längsten Fahrgeschäft der Wiesn! 😜", scherzt man bereits auf Facebook. Ob der Mann wirklich betrunken ist oder die Szene nur gestellt ist, ist nicht bekannt.Doch gestellt oder nicht, betrunken oder nicht! So viel Ausdauer und Schmäh muss auch einmal honoriert werden. Na dann PROST!