So einfach häkelst du einen Super Mario Polster

Gehäkelte Einrichtung muss nicht immer Oma-haft sein. Wie wäre es mit einem Super Mario Polster in Form eines Power-Up Pilzes für deine Couch?

Utensilien

Anleitung

Nerd-Polster

Häkeldeckchen und Co. gehören bei Handarbeiten schon lange der Vergangenheit an, denn Häkeln, Stricken und Nähen erleben gerade wieder ihren Höhepunkt. Aber statt Oma-lastigen Arbeiten finden sich Kreationen wie Kuscheltiere, Nerd-Stuff und stylische Decken als Accessoires wieder.Als Videospielfan hab ich mich dazu entschieden meine Couch mit Super Mario Pölstern ein wenig aufzuhübschen. Dazu hab ich die "Cotton Fun" Wolle von Gründl in den Farben Rot, Weiß und Schwarz benutzt – für einen zweiten Polster hab ich die Farbe Rot mit Grün ausgetauscht. Da es sich um 100 Prozent Baumwolle handelt, fühlt sich das weiche Garn im Winter warm und im Sommer kühl auf der Haut an.Um die Pölster, an denen ich mehrere Wochen gearbeitet hab, möglichst gelenkschonend zu häkeln, hab ich mich für die addiswing Häkelnadel der Firma addi in der Größe 3.0 entschieden. Die ergonomischen Nadeln haben auch bei längeren Sessions bisher dafür gesorgt, dass ich keine Schmerzen im Handgelenk hatte.Sonst war ein Maschenmarkierer ganz nützlich, um die letzte Masche vor dem Durchrutschen zu schützen, wenn ich mal eine Pause eingelegt hab. Nötig ist das aber nicht unbedingt. Eine Schere und eine Sticknadel zum Vernähen, sowie ein Reißverschluss oder Knöpfe sind für einen fertigen Polster aber unabdingbar.Auf die Idee, einen Super Mario Polster zu häkeln, hat mich eine YouTuberin gebracht. Sie hat allerdings eine Methode verwendet, mit der ich nicht zurecht gekommen bin. Statt also kleine Quadrate zu häkeln und diese am Ende zu einem Ganzen zusammenzunähen, hab ich mich dazu entschlossen den Polster in Einem zu machen.Mit schwarzem Garn müssen 71 Maschen angeschlagen werden, wobei es sich bei der letzten Masche um eine Wendemasche handelt. Dann werden sieben Reihen, jeweils mit weiteren Wendemaschen am Ende jeder Runde, gehäkelt.Für die nächste und jede weitere Runde, muss darauf geachtet werden, die Pixelstruktur beizubehalten. Das gelingt, indem man mit einer Vorlage kennzeichnet, wann welche Farbe benutzt werden muss. Pro Pixel müssen sieben Maschen gehäkelt werden, die dann mit sechs weiteren Runden eine eckige Form ergeben.Für einen Polster werden zwei Seiten benötigt, die dann aufeinandergelegt und zusammengenäht werden. Am Schluss kann je nach Geschmack ein Reißverschluss eingenäht, oder Knöpfe befestigt werden. Durch die unkonventionelle Form des Polsters muss noch ein Inlay genäht werden, das mit Polsterfüllung ausgestopft wird.Die Wolle ist sehr strapazierfähig und für einen Polster, der einiges aushalten muss, gut geeignet. Abgesehen davon fühlt sich die "Cotton Fun" Baumwolle von Gründl sehr hochwertig an. Vor allem behält der Polster nach dem Waschen seine Form und fusselt auch nicht.Die Häkelnadel von addi benutze ich inzwischen nicht nur für längere Projekte sehr gern, sondern fast schon für alle Häkelarbeiten. Der Grund ist ganz einfach: Im Gegensatz zu anderen Nadeln schmerzt mein Handgelenk nicht mehr und so muss ich auch nicht mehr von meinem Hobby zwangspausieren.Ich hab sehr lang an den Super Mario Pölstern gearbeitet, aber die Anstrengung hat sich gelohnt: Die Kissen in Form von einem One-Up und einem Power-Up Pilz schmücken jetzt nicht nur meine Couch, sondern sind auch unglaublich bequem.