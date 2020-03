So exklusiv wohnt Jennifer Aniston

Auf Instagram gibt die Stylistin des Hollywood-Stars seltene Einblicke in das 22-Mio-Anwesen der ehemaligen "Friends"-Darstellerin.

Ein Wohnzimmer im minimalistisch-asiatischen Stil, ein Kleiderschrank, der einer Bibliothek gleicht, ein Kühlschrank, der an die Kühlvitrine im Supermarkt erinnert, und ein atemberaubender Blick über die Stadt der Engel: Dank Nina Clare, ihres Zeichen Stylistin von Jennifer Aniston, wissen wir jetzt endlich, wie Superstar Jennifer Aniston lebt.Regelmäßig postet sie Bilder der Schauspielerin aus deren 22-Millionen-Dollar-Villa in Bel Air und gibt so seltene Einblicke in das luxuriöse Leben der ehemaligen "Friends"-Darstellerin.Und wenn wir uns die Fotos so ansehen, wundert es uns nicht, dass sie dort ganz gerne Partys schmeißt. So hat Jennifer Aniston sogar ihren 50. Geburtstag gemeinsam mit Superstars wie Brad Pitt, John Mayer, George und Amal Clooney, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Katy Perry, Orlando Bloom, Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow und Barbra Streisand Zuhause gefeiert.