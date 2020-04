So funktioniert Distance Learning in Retzer Schule

An der NMS und der PTS Retz gibt es ein klares Konzept für Distance Learning. Alle zehn bis 14 Tage findet ein Tauschtag statt, wo alte Aufgaben abgegeben und neue verteilt werden.

Die Coronakrise hat auch für die Schule große Auswirkungen. Da diese Situation für alle Schüler und Lehrer unerwartet und extrem kurzfristig eintrat, war es eine große Herausforderung an die Schulen, sich dieser völlig neuen Form des Unterrichts zu stellen. "In kürzester Zeit ist es der NMS Retz gelungen, auf verschiedenen Kanälen die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben zu versorgen und auch Hilfestellungen zu geben", heißt es seitens der Stadtgemeinde Retz (Bezirk Hollabrunn).Alle Schüler haben einen Gratiszugang zu Office 365 erhalten. Damit sei eine regelmäßige Kommunikation deutlich einfacher möglich. Da der NMS aber bewusst ist, dass nicht alle Haushalte über ausreichende technische Ausrüstung verfügen, wird auch genügend „Offline"-Lernmaterial zur Verfügung gestellt.Alle zehn bis 14 Tage findet deshalb an der Schule ein sogenannter „Tauschtag" statt. Die Schüler kommen, eingeteilt nach Uhrzeit, um größere Gruppen zu vermeiden, an die Schule und geben ihre erledigten Arbeitsaufträge rasch ab und bekommen in einer Tasche alle neuen Aufträge ausgehändigt."So ist es gelungen, zu allen unseren Schüler/-innen Kontakt aufzunehmen und sicherzustellen, dass niemand auf der Strecke bleibt! Die nächsten Tauschtage finden am 29. und 30. April statt. Die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich aber alle schon sehr, wenn alle Schüler/-innen wieder in der Schule begrüßt werden können und der Unterricht im normalen Umfeld stattfinden kann!", heißt es seitens der Stadtgemeinde.