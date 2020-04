So gehen Zusteller mit unseren Packerln um

Ein Video sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufregung. Zu sehen sind zwei Zusteller, die mit den Paketen nicht gerade zimperlich umgehen.

Paketzusteller stehen oftmals in der Kritik, weil die bestellte Ware nicht geliefert wird, sondern einfach Zettel an die Haustür gepickt werden. Nun sorgt ein Video für zusätzlichen Ärger in den sozialen Netzwerken.Darauf ist zu sehen, wie zwei Männer aus dem Lieferwagen einer bekannten Firma mit Paketen herumwerfen. Offenbar laden sie die Packerl von einem Lieferwagen in den anderen. Zwischendurch kommt auch noch eine Frau vorbei und holt sich ein Paket ab.Die Aufnahmen sollen laut den Usern vorige Woche in Wien-Floridsdorf bei der Brünnerstraße entstanden sein. "Kein Wunder, dass unsere Pakete beschädigt, verspätet oder teilweise gar nicht ankommen", schreibt eine verärgerte Leserin.