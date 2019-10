So geht Andreas Gabalier am Hasselhoff-Konzert ab

David Hasselhoff rockte am Samstagabend Graz. Tausende Menschen jubeltem dem Kultstar zu. Im Publikum war auch ein begeisterter Andreas Gabalier.

Sogar ein Megastar wie Andreas Gabalier hat seine eigenen Musikhelden, zu denen er aufschaut. In Gabaliers Fall ist das TV-und Pop-Kultstar David Hasselhoff. Der gastierte Smastagabend in Graz und begeisterte Tausende Fans.Darunter war auch der selbst "Volks-Rock'n'Roller", der seiner Selbstbezeichnung gemäß ordentlich zu Hasselhoff abrockte. So wie man es sonst von den Fans bei Gabaliers eigenen Konzerten kennt, jubelte der Sänger aus dem Publikum mit, winkte seinem Idol zu und rockte ordentlich ab.Die beiden Sänger trafen sich bereits vor dem Konzert zum gemeinsamen Mittagessen in Graz. Gabalier stellte ein kurzes Video zusammen mit seinem Idol auf Facebook.