So geht Salzburgs Haaland mit dem Transfer-Hype um

Erling Haaland ist der Senkrechtstarter bei Salzburg und steht bei einigen großen Klubs auf der Wunschliste. Vor dem Champions-League-Duell mit Liverpool verrät er, wie er mit dem Hype umgeht.

"Es ist wunderbar, ich lebe meinen Traum, von solchen Spielen träumst du doch", fiebert Haaland dem "Endspiel" um den Einzug ins Achtelfinale gegen Liverpool entgegen. Beim Heimspiel der Salzburger am Dienstag sind sogar die Plätze für die Scouts wegen des großen Andrangs begrenzt.Wie geht Haaland mit dem Hype um seine Person um? "Ich konzentriere mich nur auf meinen Job und genieße jeden Tag den Moment, das ist mein Fokus, auf Salzburg, das ist überhaupt kein Problem", stellt der 19-Jährige klar. "Ich genieße es, jeden Tag Fußball spielen zu dürfen."Auch an den Kollegen geht der Hype nicht spurlos vorbei. "Wir witzeln schon, dass jeden Tag eine neue Mannschaft an ihm dran ist", meint Coach Jesse Marsch. Auswirkungen auf Haalands Leistung habe das nicht: "Er ist bescheiden, liebenswürdig, ein besonderer Mensch. Er gibt uns großartige Energie. Er achtet nicht so auf das Gerede und lebt im Hier und Jetzt."