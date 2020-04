So gelingt dir der perfekte Osterstriezel

Zu Ostern gehört neben bunt bemalten Eiern auch ein Striezel einfach dazu. Falls du auf Grund der Corona-Quarantäne Lust hast selbst einen zu backen, haben wir die ideale Anleitung für dich.

So wird aus dem Teig ein Striezel

Am Ostersonntag gehört der Striezel genauso zum Frühstück, wie die Suche nach den bunt bemalten Eiern. Solltest du dich auf Grund der Quarantäne als Bäcker versuchen, liefertdir ein altes Familienrezept, mit dem der Osterstriezel spielend leicht gelingt. Die Menge reicht für zwei Striezel.Für den Striezel: 1/2 kg glattes Mehl, eine Packung Trockengerm, zwei Dotter, 1/4 Liter Milch, 4 EL Zucker, 60 Gramm Butter und eine Prise Salz.Zum Bestreichen und Bestreuen: 1 Ei, Hagelzucker.Milch, Butter und Zucker in einen Topf geben und lippenwarm erwärmen. Dann die restlichen Zutaten, mit Ausnahme des Hagelzuckers) beifügen und alles gut vermengen. Den Teig so lange rühren, bis er Blasen wirft. So lange zugedeckt an einem warmen Platz ruhen lassen, bis der Teig die doppelte Größe angenommen hat (ca. 30-45 Minuten).Den Teig in zwei Hälften teilen (jede Hälfte ergibt einen Striezel). Im folgenden wird die Vorgehensweise für eine Hälfte erläutert. Den Teig in drei gleich große Stücke teilen und aus jedem Stück einen Strang rollen. Nun kannst du mit diesen Strängen einen Zopf flechten:Dazu legst du die drei Stränge nebeneinander auf, drückst die oberen Enden zusammen und flechtest einen Zopf (siehe Diashow). Am Ende drückst du die Enden wieder zusammen, danach entscheidest du, ob du einen Striezel haben möchtest oder das Gebilde zu einem Kranz formst.Wichtig! Nun gibst du den Striezel auf ein mit Backpapier verkleidetes Blech und lässt ihn erneut für eine halbe Stunde ruhen. Währenddessen heizt du den Ofen auf 180 Grad vor (Ober- und Unterhitze). Nach den Ruhen bestreichst du den Striezel mit Dotter und kannst ihn nach eigenem Ermessen mit Hagelzucker bestreuen.Den Striezel nun für etwa 35 Minuten auf mittlerer Schiene ins Backrohr geben. Nach diesen 35 Minuten machst du eine Nadelstich-Probe. Dazu nimmst du entweder eine Stricknadel, Gabel oder ein Messer und stichst in den Teig. Sollte beim Herausziehen Teig an der Nadel haften, benötigt der Striezel noch weitere fünf bis zehn Minuten im Rohr.