So klingt die Lunge eines Corona-Kranken

Das Lernportal "Medzcool" hat Aufnahmen veröffentlicht, in denen zu hören ist, wie die Lunge eines Menschen klingt, der am Coronavirus erkrankt ist.

Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mitteilt, gibt es weltweit derzeit knapp 680.000 bestätigte Coronavirus-Fälle - rund 9.000 Kranke leiden in Österreich an Covid-19 Und obwohl zahlreiche Ärzte und Virologen auf der ganzen Welt seit mehreren Monaten an dem Virus forschen, gibt es bisher weder einen Impfstoff oder ein neues Medikament. Ihr Wissen teilen die Forscher aber regelmäßig auf verschiedenen Plattformen und stellen es ihren Kollegen zur Verfügung.Auch das Lernportal "Medzcool" beteiligt sich an der Erforschung des tödlichen Virus und veröffentlicht regelmäßig verschiedene Gesundheitsdaten.Nun hat "Medzcool" ein interessantes Video auf diversen Plattform zur Verfügung gestellt, auf dem erschreckende Aufnahmen zu hören sind. Auf dem Video ist zu sehen, was mit der Lunge bei einer Corona-Erkrankungen genau passiert und welche Töne sie dabei macht.Es ist eine Verknüpfung aus Keuchen, einer Art Heulen und Knistern. Auch ein unheimliches Raunen ist auf dem Video zu hören.