So kommt ihr zu Tickets für Hit LASK gegen United

Der LASK freut sich über das Hammerlos Manchester United. Der Run auf die Karten ist groß. Der Klub informiert über den Ticketverkauf.

Im Achtelfinale der Europa League kommt es zum Kracher zwischen dem LASK und Manchester United. Am 12. März steigt auf der Linzer Gugl das Hinspiel. Am 19. März folgt das Rückspiel im Old Trafford.Die Linzer informieren auf ihrer Homepage über den Ticketverkauf:Der Klub informiert seine Fans auch über die Auswärtsreise nach Manchester am 19. März:Der LASK wird auch eine Fanreise anbieten. Die Infos dazu sollen in den kommenden Tagen folgen. Die Ticketpreise bleiben übrigens im Vergleich zur bisherigen Europacup-Saison unverändert. Jene für das Auswärtsspiel sind noch nicht bekannt.Die Preise der Europa-League-Heimspiele reichen von 40 Euro (Kategorie 4) bis 60 Euro (Kategorie 1).