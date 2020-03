So läuft das Homeoffice von Alaba mit den Bayern

Die Bayern-Stars trainieren im Gruppenchat. Das Trainerteam macht's vor dem Laptop vor. Der deutsche Rekordmeister gewährt Einblicke in den Corona-Trainingsalltag.

Die Säbener Straße ist für die Stars des FC Bayern derzeit Sperrgebiet. Die Corona-Krise zwingt auch sie zum Daheimbleiben. Der europäische Spitzenfußball steht ohnehin still.Um sich fit zu halten müssen die millionenschweren Profis dennoch akribisch trainieren. Schließlich weiß keiner so recht, wann, ob und wie es in dieser verrückten Saison in der Bundesliga und der Champions League weitergehen soll.Wie trainiert ein Fußball-Klub, wenn das Vereinsgelände nicht betreten werden darf? Richtig: Homeoffice! Wie das funktioniert, zeigten die Münchner nun auf ihrer Homepage.Sie veröffentlichten ein Video, in dem die Fußballer gemeinsam Übungen absolvieren – im Videochat! David Alaba, Manuel Neuer und Co. machen zuhause nach, was ihnen das Trainerteam am anderen Ende der Leitung "vorturnt". Dabei sorgen Momente wie der kurze Gastauftritt eines Familienhundes für Auflockerung.Locker ist das Training ansonsten nicht. Thomas Müller, sonst immer einen Scherz auf Lager, ist am Ende des Clips außer Atem und sichtlich erschöpft.Die Anweisungen kommen von Coach Hansi Flick, Fitness-Chef Holger Broich und Reha-Trainer Peter Schlösser.Das Equipment der Kicker: Tablet oder Laptop, Pulsgurt, Gummibänder, Blackroll, Yogamatte, Ergometer.Es wird wichtig sein, dass wir täglich in Kontakt stehen. Es wird die Gesamtgruppe für das Training geben. Darüber hinaus habe ich aber auch schon angefangen, mich mit kleinen Spieler-Gruppen über Video-Calls auszutauschen. Unser Trainerteam hat Einheiten geplant, die können 90 Minuten dauern oder aber auch nur 75 Minuten, abhängig vom Trainingsschwerpunkt. Zum Abschluss gab es eine intensive Einheit auf dem Spinning-Bike. Grundsätzlich werden wir zwischen Grundlagenausdauer und hochintensivem Intervalltraining wechseln, dazu gibt es noch Krafttraining.Alle können den Trainer auf ihrem Tablet sehen, um so auch alle Übungen durchführen zu können, die wir von der Säbener Straße aus übertragen.Wir sind auch vorbereitet für eine denkbare Ausgangssperre, dafür haben wir Home-Office-Lösungen erarbeitet. Wir sind gut präpariert für alles, was kommen könnte - auf die neuen Aufgaben, welche die sich ständig verändernde Lage mit sich bringt. Wir müssen das annehmen, wie alle anderen Menschen in unserem Land auch.