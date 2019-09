So lebt die Autorin von "Sex and the City" heute

Die Autorin von "Sex and the City", "Lipstick Jungle" und "The Carrie Diaries" hat ein neues Buch herausgebracht, datet und lebt wieder in New York.

Über 20 Jahre sind seit der Entstehung von "Sex and the City" vergangen. Der HBO-Serienhit, der mit seiner ikonischen Geschichte über Freundschaft, Liebe und Mode ganze Generationen begeisterte und erstmals auch Fernseh-Tabuisierungen überschritt, ist mittlerweile ein etablierter Klassiker. Nicht nur die Medienszene hat sich seither stark verändert.Der Name Candace Bushnell ist vielleicht nicht jedem im europäischen Raum ein Begriff. Im Gegensatz zu ihren Büchern und Serien, deren Inhalte zum großen Teil ihrem realen Leben entnommen sind. Dass wie bei vielen Schriftstellern teilweise das Leben das Vorbild für das literarische Werk darstellt, mag niemanden verwundern.Die Geschichte von "SATC" beruht auf einer Kolumne, die die Journalistin in den 1990ern für den New York Observer schrieb. Damals wusste sie nicht, dass sie damit ein weltweites Phänomen auslösen würde. Aus den Kolumnen wurde ein Buch, das 1997 publiziert wurde. Das wurde ein Bestseller. HBO erkannte das Potenzial und gleich darauf, im Jahr 1998, startete die berühmte, darauf basierende TV-Show.1978 kam Candace nach New York, im jungen Alter von 19 Jahren. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2012 verließ sie die Stadt, um wieder in ihre Heimat nach Connecticut zurückzukehren.Sie ist wieder dorthin zurückgekehrt. Im Gespräch mit der New York Times gibt sie an, mit 60 Jahren, ein weit ruhigeres Leben führen und auch genießen zu können. Gemeinsam mit ihren beiden Pudeln Pepper und Prancer bewohnt sie ein Ein-Zimmer-Apartment in der renommierten Upper East Side. Gerade befindet sie sich in einer Beziehung. Ein Tag in ihrem Leben startet mit einem Parkspaziergang mit den Hunden, der Lektüre mehrerer Zeitungen und anschließendem kreativen Schaffen.Vor kurzem ist auch ihr neuntes Buch erschienen. Den fragenden Titel "Is there still Sex in the City?" beantwortet die Erfolgsautorin mit einem sicheren Ja. Die Dating-Welt hat sich seit Erscheinen von SATC mit dem Aufkommen von Tinder und Co. nur maßgebend gewandelt.