So leicht kommen Keime im Supermarkt in dein Gesicht

Eine US-amerikanische Krankenschwester veranschaulicht mit grüner Farbe, wie einfach man sich unbewusst Keime ins Gesicht schmiert - auch mit Handschuhen.

Anders als in Österreich gibt es in den USA noch keine Schutzmasken-Pflicht in Supermärkten. Viele US-Amerikaner tragen zwar trotzdem bereits Masken im Alltag, viele glauben aber nach wie vor, dass Handschuhe reichen.Die Krankenschwester Molly Lixey hat deshalb in einem kurzen Erklärvideo erklärt, wie schnell man sich unabsichtlich Keime ins Gesicht und vor allem aufs Handy schmiert und sich so infizieren kann obwohl man Schutzhandschuhe trägt.Das veranschaulicht sie mit etwas grüner Farbe, die die potentiell gefährlichen Keime darstellen sollen. Solange diese am Handschuh sind, ist es noch nicht gefährlich. Der größte Risiko-Faktor für die sogenannte "Kreuzkontamination" ist das Smartphone, wie Lixey veranschaulicht.