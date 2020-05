So reich ist Amazon-Chef Jeff Bezos wirklich

Mit einem Vermögen von rund 143 Milliarden US-Dollar ist Amazon-Gründer Jeff Bezos der reichste Mann der Welt. Mit dieser schicken Summe könnte der Unternehmer doch glatt mehrfach den Fußballverein Real Madrid oder den Buckingham Palace kaufen.

Privatinsel als Schnäppchen

Staatsschulden finanzieren

143 Milliarden US-Dollar (132 Mrd. Euro) besitzt Jeff Bezos. Die Website "Finanzen.net" hat nun Gedankenspiele angestellt und sich angesehen, was sich der Amazon-Boss mit diesem Vermögen alles leisten kann.Mit seinem Geld könnte er sich rund 155 Mal die teuerste Yacht der Welt, die Eclipse, kaufen. Ihr Wert wird auf rund 850 Millionen Euro geschätzt und ist derzeit im Besitz des russischen Multi-Millionärs Roman Abramowitsch.Eine Privatinsel ist natürlich auch drin. Die "Halls Ponds Bay" in der Nähe der Bahamas wäre für Bezos mit "nur" 75 Millionen US-Dollar sogar ein Schnäppchen.Weiters könnte er sich zweimal das Unternehmen Volkswagen kaufen, den Buckingham Palace der Queen kann er sich sogar 28 Mal leisten. Real Madrid ist mit 4,24 Milliarden US-Dollar der teuerste Fußballverein der Welt. Bezos könnte ihn gleich 33 Mal erwerben.Darüber hinaus könnte der US-Amerikaner leicht das jährliche reguläre Budget der Vereinten Nationen für 2020 bezahlen. Das reguläre Budget der UN liegt in diesem Jahr bei 3,074 Milliarden US-Dollar.Auch die gesamten Staatsschulden von Zypern, Estland, Ungarn, Litauen, Luxemburg oder Malta könnte er übernehmen.