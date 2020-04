So reinigst du deinen Kühlschrank richtig

Vielleicht ist es nicht die beliebteste Tätigkeit im Haushalt, aber eine der wesentlichsten: Wie du Sauberkeit im Kühlschrank garantierst.

Für viele von uns mutiert der Kühlschrank gerade mehr denn je zum Zentrum des Lebens. Denn in der Phase der Pandemie wissen wir um seine Wichigkeit als Hort unserer Lebensmittel, als "Lebensmittel-Punkt." Deswegen ist es wichtig, ihn entsprechend respektvoll zu pflegen. Außerdem haben wir viel Zeit das gründlich zu tun. Hier ein paar Tipps.Mit einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung kannst du sicherstellen, dass sich keine Keime bilden und gleichzeitig Energie sparen. Sie verlängert zudem die Lebensdauer deines Kühlschranks und hält die Lebensmittel länger frisch.Denn Keime gefährden ihre Qualität. Gerade jetzt wollen wir garantieren, dass eine lange Haltbarkeit gegeben ist.Um dem vorzubeugen sollte der Kühlschrank in deine wöchentliche Putzroutine mitaufgenommen werden. Du kannst jedoch auch immer wieder kleine Schritte unternehmen, damit es gar nicht erst zu einer großen Reinigungsaktion kommen muss.Bei der Reinigung sollte man auf aggressive Putzmittel verzichten. Es lönnten Rückstände von Chemikalien und deren Geruch im Kühlschrank haften bleiben.Ausgelaufene Flüssigkeit sollte sofort weggewischt werden, bevor sie durch die niedrigen Temperaturen eintrocknet. Immer, wenn der Kühlschrank befüllt wird, sollte sichergestellt werden, dass er sauber ist. Auch die richtige Ordnung der Lebensmittel ist wichtig. Verdorbenes Essen sollte entfernt werden. Etwas, das auslaufen könnte, sollte dementsprechend sicher verstaut werden.Wöchentlich sollten auch die Türen und Außenoberflächen inspiziert und mit einem weichen Tuch und einer Spülmittel-Wasser-Lösung gesäubert werden. Dabei sollten die Griffe nicht vergessen werden. Das Gemüsefach sollte entleert und mit einem feuchten Tuch gewischt und anschließend trocken gewischt werden.Eine Tiefenreinigung sollte jedes Monat, alle sechs Wochen oder allerspätestens einmal pro Jahreszeit stattfinden.Dafür brauchst du:Weiche(Microfaser-) TücherEimerNatron* und heißes WasserMildes SpülmittelBabypuder*StaubsaugerDen Kühlschrank vom Stromnetz nehmen und leer räumen. Die gläsernen Zwischenböden und Schubladen herausnehmen. Das Innere mit einem Lappen und einer Lösung aus 2 EL Natron und 1 Liter heißem Wasser reinigen. Mit einem in reinem Wasser gewaschenen Lappen nachwischen und einem Handttuch anschließend trocknen. Bei eingetrockneten Flecken viel von der Lösung verwenden. Dann sollte sich der Fleck mit einem weichen Tuch entfernen lassen. Sonst mit einem Schwamm nachhelfen.Die Zwischenböden und Schubladen auch mit der Natron-Lösung waschen und sorgfältig trocknen, ehe man sie wieder einräumt. Gerade in den Dichtungsgummis können sich Staub und Krümel sammeln. Diese mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel säubern und abtrockenen. Tipp: Im Anschluss mit Babypuder einreiben, damit sie länger weich bleiben und daher weniger zu Brüchigkeit neigen.Zur Reinigung der Ablauföffnung können spezielle Bürsten verwendet werden. Auch Wattestäbchen können dafür verwendet werden. Den Kühlschrank so weit wie möglich von der Wand entfernt aufstellen, um das Metallgitter auf der Rückseite mit dem Staubsauger absaugen zu können. Bei Haustieren muss dieser Vorgang regelmäßiger wiederholt werden. Erst wieder einräumen, wenn alle Flächen komplett trocken sind.