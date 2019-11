So schweinisch schnürt Gwyneth ihr X-Mas-Paket

Sadomaso und Co. In Gwyneth Paltrows Geschenke-Guide beinhaltet sowohl einige unkonventionelle als auch unerschwingliche Ideen.

Eine Ausrüstung für spezielle intime Stunden kann man jetzt auf Empfehlung von Gwyneth Paltrow shoppen. Für alle, die noch Inspiration für besondere Weihnachtsgeschenke suchen, hat Gwyneth Paltrow, mit ihrer Gesundheits- und Lifestyle-Marke "Goop" einen Gift Guide erstellt.Unter den dekadenten Weihnachtsideen ist sogar eine Reise in den Weltraum enthalten. Die meisten Ideen sind also eher für die etwas betuchteren Mitmenschen unter uns gedacht. Eine Sparte gibt es jedoch, in der Geschenke unter 100 Dollar angeboten werden. Damit dürfte sich die Schauspielerin jedoch weniger gut auskennen, denn darin enthalten ist auch ein 99 Dollar Cocktaillöffel.Manche Geschenke sollte man vielleicht nicht im Beisein von Eltern oder Kindern öffnen.Bei der Liste, die einen Gesamtwert von 3,8 Millionen Dollar hat, findet sich hier alles, was das reiche Herz begehrt. Damit du einen Eindruck bekommst, findest du hier die skurrilsten Geschenke des "Goop Holiday Gift Guide"aufgelistet:- ein ganzes spanisches Dorf- eine Papierrolle aus 24 Karat Gold- eine Reise in Elon Musks Raumschiff zum Mars für 250.000- ein eigenes Schlaflied für das Baby, das vom britischen Sänger interpretiert wird- ein Vier-Gewinnt-Spiel um 1495 Dollar- ein Kratzbaum für nur 949 Dollar- einen Selbstliebe-Spray- ein Kristall-Strohhalm um 78 Euro- ein Smart-Teleskop um 3.000 Euromehrere erotische Geschenke, darunter:- eine Lederpeitsche- Augenbinden- goldene Handschellen- ein BDSM-Kit für Anfänger um 1.350 Dollar