So sieht das erste Weltraumhotel aus

Gerade laufen die Vorbereitungen für die Bauphase des ersten extraterrestrischen Hotels. So real ist die Vision vom Urlaub im Weltraum schon.

In nicht allzu weiter Zukunft, nämlich bereits im Jahr 2025, soll das erste Hotel im Weltall eröffnen. Unter dem Namen "Von Braun Station" wurde ein Projekt geschaffen, das nach dem Vater der amerikanischen Raumfahrt benannt wurde.Dessen Verdienst ist unter anderem das Konzept rotierender Raumstationen. Auf gatewayspaceport.com wird das Projekt bereits angepriesen. Es wendet sich an "Touristen, die den Komfort von niedriger Schwerkraft und einem schönen Hotel erleben wollen "Mit "nicht von dieser Welt" wird die Aussicht beworben. Im Hotel soll es neben Restaurants und Bars Forschungseinrichtungen, ein Fitnessstudio und eine Bühne geben. Ein Workout im Weltraum mit anschließender Bar mit Ausblick über das Sonnensystem scheint in nicht mehr nur das Konzept von SciFi-Romanen zu sein. Es ist sowohl für Touristen als auch für Wissenschaftler gedacht. Mit der Vision davonm dass die Besichtigung des Weltraums nur mehr eine alternative Version eines Urlaubs sein wird.Die 11.600 Quadratmeter große Hotelfläche der Station soll Platz für etwa 400 Personen bieten. Der Bau beginnt im Oktober 2019.