So sieht David Bowie im Biopic "Stardust" aus

Produzent Paul Van Carter veröffentlichte das erste Szenenbild der Filmbiographie. Netflix-Star Johnny Flynn schlüpft in die Rolle von Bowie.

1971 hat die Welt noch recht wenig von David Bowie (Johnny Flynn) gehört. Der 24-jährige Musiker hat zwar schon drei Alben produziert, der große kommerzielle Erfolg lässt aber noch auf sich warten. Gemeinsam mit dem Presseagenten Ron Oberman (Marc Maron) tourt er erstmals durch die Vereinigten Staaten und entwickelt während der Reise sein berühmtes Alter Ego Ziggy Stardust.Die Dreharbeiten zum Biopic über Bowies ersten US-Trip laufen gerade. Wann der Film das Licht der Leinwand erblicken wird, ist noch ungewiss. Feststeht hingegen, dass einige der wichtigsten Positionen vor und hinter der Kamera mit Netflix-Veteranen besetzt wurden.Johnny Flynn war als Hauptdarsteller in der Serie "Lovesick" zu sehen, Marc Maron ist als liebenswerter Unsympathler Sam Sylvia in "Glow" im Einsatz. Das Drehbuch verfasste Christopher Bell, der für Netflix an der Doku-Serie "Die letzten Zaren" arbeitete.Natürlich hat nicht die gesamte "Stardust"-Crew Connections zur Streaming-Plattform. Gabriel Range ("I Am Slave") führt Regie, Jena Malone ("Donny Darko") spielt Bowies Frau Angie, Paul Van Carter und Nick Taussig produzieren.(lfd)