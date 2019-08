So sieht ein Gewitter aus dem Flugzeug aus

Diese Aufnahmen jagen Angst ein: Ein Video zeigt ein heftiges Gewitter in unmittelbarer Nähe des Fliegers. Inmitten der dunklen Wolken blitzt es gewaltig.

Auf der Facebook-Seite "Severe Weather Europe" wird ein Video aus einem Flugzeug geteilt. Darauf zu sehen: Ein heftiges Gewitter in unmittelbarer Nähe eines Fliegers, gefilmt aus dem Inneren des Flugzeugs. Inmitten der dunklen Wolken blitzt es gewaltig. Die Aufnahmen sind bei einem Flug aus Griechenland über den Alpen entstanden. Die Fluggäste sind allesamt sicher gelandet.Doch wie gefährlich ist Fliegen bei Gewitter wirklich? Flugexperte Jan Arwed Richter erklärt gegenüber derwesten.de: "Das System Luftfahrt, wie wir es täglich am Himmel von Europa erleben, ist darauf ausgelegt, mit den allermeisten Wetterlagen fertig zu werden." Extremer Regen und Wind sind laut dem Experten kein Grund zur Sorge.Natürlich gibt es Situationen, die nicht überschritten werden dürfen. Aber Piloten sind darauf geschult, solche Situationen zu erkennen und gegebenenfalls einen Ausweichflughafen anzufliegen. In dem Fall der Aufnahmen scheint das nicht nötig gewesen zu sein. Trotzdem will man als Fluggast wohl eher nicht in solch ein Gewitter geraten.Auch diese folgenden Aufnahmen sind heftig: Ein Vulkan in Guatemala spuckt Blitze. Da der Vulkan seit dem 16. Jahrhundert inaktiv ist, fragt man sich, wie es zu diesem Szenario kommen konnte.(rfi)