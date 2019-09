So sollte man Parkscheine lieber nicht ausfüllen

Ein Autofahrer in Wien-Favoriten hat den Sinn der Parkscheine nicht ganz verstanden. Er legte gleich fünf 15-Minuten-Scheine auf das Armaturenbrett.

"Heute"-Leserin Dani entdeckte am Montagabend in Wien-Favoriten ein silbernes Fahrzeug, dass hinter der Windschutzscheibe gleich fünf gratis 15-Minuten-Parkscheine hinterlegt hatte."Auch eine Methode die Parkgebühr für eine Stunde und 15 Minuten zu 'entrichten'", so die Wienerin in ihrer Nachricht an. Das ist klarerweise nicht zulässig und wird in der Regel mit einem Strafzettel bestraft. Doch der Lenker hatte laut Dani wohl noch einmal Glück, denn ein Strafmandat lag nicht in den Wischerblättern.