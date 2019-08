Vor 59 ' So spektakulär entlud sich Gewitterzelle über Wien

In den Abendstunden des Mittwochs erreichte eine riesige Unwetterzelle die Bundeshauptstadt. Doch nicht nur in Wien krachte es.

Am Mittwoch wurde für mehrere Bundesländer eine Gewitter-Warnung ausgerufen. Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark waren betroffen.



Unsere mutigen Leserreporter haben ihre Kameras und Smartphones in die Hand genommen und haben fleißig Fotos geknippst. Die coolsten findet ihr nun in der Fotoshow! (zdz)