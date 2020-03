So spielt sich der neue Helikopter in "Fortnite"

Mit dem neuen Update kam auch der neue Helikopter ins Spiel. Somit gibt es eine weitere Möglichkeit, sich schnell auf der Map fortzubewegen.

Mit dem letzten Update hat Epic Games einen Helikopter ins Spiel gebracht. Dieser wurden seit dem Release der Season 2 sehnlichst erwartet. Erst vor kurzem kam das Jumppad zurück ins Spiel, da die Community der Meinung war, dass es zu wenig Möglichkeiten gebe, sich auf der Map fortzubewegen.Durch den Helikopter sind jetzt wieder Spiele möglich, in denen man viele Abschüsse erreichen kann. Dies liegt daran, dass man mit dem neuen Fluggerät schnell von A nach B kommt. Somit hat Epic Games wieder einmal auf die "Fortnite"-Community gehört und sie mit dem Helikopter glücklich gemacht.Einige Spieler hatten die Befürchtung, dass der Helikopter zu stark sein könnte. Diese Angst war berechtigt, denn Epic Games hat in der Vergangenheit schon einige Male zu starke Fahrzeuge in "Fortnite" eingeführt. Zum Beispiel das Flugzeug, das aus der Luft auch schießen konnte, oder das B.I.E.S.T, das mit beiden Armen Raketen abfeuern konnte. Das ist beim Helikopter aber nicht der Fall, denn dieser kann nur fliegen.Jedoch können Mitspieler, die im Helikopter mitfliegen, aus der Luft schießen. Für gute Spieler ist dies sicher ein großer Vorteil gegenüber den Gegnern auf dem Boden. Da es nicht gerade einfach ist, aus dem Helikopter zu feuern, wird es aber eher selten zu Abschüssen kommen. Zusammenfassend ist der Helikopter definitiv nicht zu stark für "Fortnite" und wird sich sicher gut ins Spiel einfügen.