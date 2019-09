So stellt ihr eure Hautpflege auf Herbst um

Tschüss #neverendingsummer! Die Haut braucht jetzt ein Upgrade. Mit diesen Tipps übersteht ihr den Saisonwechsel.

Von Hailey Biebers Skincare-Guru, Dr. Barbara Sturm, haben wir mal gelernt, dass man seine Beauty-Rituale auf die jeweilige Jahreszeit anpassen soll. Sonst können wir das mit dem strahlenden Teint vergessen.Nach einem so warmen Sommer muss sich die Haut erst mal auf kalt und windig umstellen. Zudem wird jetzt wieder vermehrt geheizt, was für trockene Luft sorgt, die der Haut zusätzlich Feuchtigkeit entziehen kann. Das ist aber noch lange kein Grund zur Panik. In der Bildreihe findest du unsere Tipps für den Saisonwechsel.