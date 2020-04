So überraschen Gäste ihren Lieblingswirten

Schöne Geste von Gästen an Gasthaus-Chef Michael Fellöcker vom "Zum Schwarzen Schiff" in Linz. Per Transparent wird aufgemuntert…

Der Gasthaus-Chef selbst war Donnerstag am Telefon nicht zu erreichen. Die Botschaft seiner Gäste an ihn, erreichte die Redaktion hingegen schon."Lieber Michael, bitte halte durch! Uns geht es wie dem Virus, wir brauchen einen Wirt!" Unterschrift: "Deine Gäste"Das stand auf einem Plakat, aufgehangen direkt am Eingangstor zum "Zum Schwarzen Schiff" in Linz. Die Segel des Schiffes werden noch etwas länger nicht gehisst werden können. Für das Gasthaus, wie für viele andere Gaststätten, eine schwierige Zeit.Dabei hatte das Lokal mit seinem Biergarten, direkt am Donauradweg und Urfahraner Donaustrand gelegen, erst am 1. Mai vergangenen Jahres eröffnet. Michael Fellöcker war als Chef in die Fußstapfen des ehemaligen "Goldenes Schiff – Gasthaus Rauscher" getreten.Nach einer Winterpause wollte das Schwarze Schiff am 1. April eigentlich wieder aufsperren - wäre da nicht Corona gewesen.Seit 16. März sind alle Gastronomiebetriebe bis voraussichtlich Mitte Mai geschlossen zu halten. Lieferservice ohne Kundenverkehr im Geschäftslokal ist weiterhin zulässig.