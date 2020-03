So viel Preisgeld cashten die Stars des Ski-Weltcups

Die Ski-Saison wurde vorzeitig abgebrochen. Die Kristallsieger stehen fest. Im Preisgeld-Ranking liegen zwei Damen vor allen Herren.

Der Ski-Weltcup 2019/20 ist beendet. Die rasante Ausbreitung des Coronavirus sorgte für den vorzeitigen Abbruch. Weiter unten im Artikel findet ihr die Sieger aller Wertungen im Damen- und Herren-Weltcup.Doch wer sind die Preisgeld-Kaiser? Hier geben wir euch den Überblick. Auffällig: Zwei Frauen stachen alle Männer aus. US-Star Mikaela Shiffrin kassierte auch heuer mehr, als alle anderen. Obwohl sie seit dem tragischen Tod ihres Vaters am 2. Februar kein Rennen mehr bestritten hat.Shiffrin cashte 391.322, 30 Schweizer Franken. Zum aktuellen Kurs sind das umgerechnet rund 369.125 Euro. Platz zwei errang Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone aus Italien mit 368.150 Franken (347.267 Euro).Platzhirsch bei den Herren ist der Franzose Alexis Pinturault, dicht gefolgt vom besten Österreicher: Matthias Mayer. Pinturault nahm 355.175 Franken (335.028 Euro) ein, Mayer 330.092,50 (311.368,28 Euro).1. SHIFFRIN Mikaela, USA, 391.322,30 Schweizer Franken2. BRIGNONE Federica, ITA, 368.150,003. VLHOVA Petra, SVK, 338.314,754. SUTER Corinne, SUI, 201.533,335. BASSINO Marta, ITA, 155.459,006. GUT-BEHRAMI Lara, SUI, 129.493,007. HOLDENER Wendy, SUI, 127.190,508. REBENSBURG Viktoria, GER, 122.530,009. ROBINSON Alice, NZL, 100.448,0010. GOGGIA Sofia, ITA, 96.325,0012. SCHMIDHOFER Nicole, AUT, 88.950,0013. ORTLIEB Nina, AUT, 81.033,3318. VENIER Stephanie, AUT, 50.555,0019. LIENSBERGER Katharina, AUT, 49.395,0022. GRITSCH Franziska, AUT, 39.541,0023. TRUPPE Katharina, AUT, 35.725,0030. SIEBENHOFER Ramona, AUT, 22.850,0031. MOERZINGER Elisa, AUT, 20.000,001. PINTURAULT Alexis, FRA, 355.175,00 Schweizer Franken2. MAYER Matthias, AUT, 330.092,503. KRISTOFFERSEN Henrik, NOR, 293.897,004. KILDE Aleksander Aamodt, NOR, 233.442,505. YULE Daniel, SUI, 232.555,006. FEUZ Beat, SUI, 220.810,007. NOEL Clement, FRA, 203.283,008. KRIECHMAYR Vincent, AUT, 187.400,009. DRESSEN Thomas, GER, 176.326,5010. PARIS Dominik, ITA, 153.950,0017. SCHWARZ Marco, AUT, 87.350,00Hier die Sieger aller Wertungen:1., Norwegen, 1202 Punkte2. Alexis Pinturault, Frankreich, 11483. Henrik Kristoffersen, Norwegen, 10414. Matthias Mayer, Österreich, 9165. Vincent Kriechmayr, Österreich, 7941., Italien, 13782. Mikaela Shiffrin, USA, 12253. Petra Vlhova, Slowakei, 11894. Corinne Suter, Schweiz, 8375. Marta Bassino, Italien, 8171., Schweiz, 6502. Thomas Dreßen, Deutschland, 4383. Matthias Mayer, Österreich, 4244. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 4135. Dominik Paris, Italien, 3841., Schweiz, 4772. Ester Ledecka, Tschechien, 3223. Federica Brignone, Italien, 3204. Lara Gut-Behrami, Schweiz, 2885. Mikaela Shiffrin, USA, 2561., Schweiz, 3652. Vincent Kriechmayr, Österreich, 3623. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 3364. Matthias Mayer, Österreich, 3245. Kjetil Jansrud, Norwegen, 3051., Schweiz, 3602. Federica Brignone, Italien, 3413. Nicole Schmidhofer, Österreich, 2174. Lara Gut-Behrami, Schweiz, 2095. Stephanie Venier, Österreich, 2056. Nina Ortlieb, Österreich, 1911., Norwegen, 3942. Alexis Pinturault, Frankfreich, 3883. Filip Zubcic, Kroatien, 3684. Zan Kranjec, Slowenien, 3645. Tommy Ford, USA, 2671., Italien, 4072. Petra Vlhova, Slowakei, 3333. Mikaela Shiffrin, USA, 3144. Marta Bassino, Italien, 3095. Alice Robinson, Neuseeland, 3001., Norwegen, 5522. Clement Noel, Frankreich, 5503. Daniel Yule, Schweiz, 4954. Ramon Zenhäusern, Schweiz, 3235. Sebastian Foss-Solevaag, Norwegen, 2971., Slowakei, 4602. Mikaela Shiffrin, USA, 4403. Katharina Liensberger, Österreich, 2764. Wendy Holdener, Schweiz, 2605. Anna Swenn-Larsson, Schweden, 2351., Frankreich, 2802. Aleksander Aamodt Kilde, Norwegen, 1723. Matthias Mayer, Österreich, 1403. Riccardo Tonetti, Italien, 1405. Loic Meillard, Schweiz, 1391., Italien, 2002. Wendy Holdener, Schweiz, 1253. Ester Ledecka, Tschechien, 1004. Franziska Gritsch, Österreich, 805. Ramona Siebenhofer, Österreich, 641., Schweiz, 1292. Rasmus Windingstad, Norwegen, 1033. Stefan Luitz, Deutschland, 824. Thomas Tumler, Schweiz, 805. Roland Leitinger, Österreich, 731., Slowakei, 1132. Clara Direz, Frankreich, 1003. Federica Brignone, Italien, 904. Elisa Mörzinger, Österreich, 804. Anna Swenn-Larsson, Schweden, 80