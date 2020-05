So viele Corona-Anzeigen gab es in deiner Umgebung

Die Anzeigen und Organstrafmandate im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen sind laut Ministerium im zweistelligen Bereich angekommen.

Wien vor Tirol

"Die allgemeine Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Corona-Virus bleibt in der Bevölkerung Österreichs weiterhin hoch", heißt es aus dem Innenministerium. Der rückläufige Tagestrend in der Corona-Anzeigenstatistik setze sich fort und sei mit Anfang Mai erstmals im zweistelligen Bereich angekommen.Mit 1. Mai 2020 wurden österreichweit an einem Tag erstmals unter 100 Vergehen gegen die Corona-Maßnahmen zur Anzeige gebracht. Die mit 11. April 2020 eingeführten Organstrafmandate folgen diesem Trend. Seit Inkrafttreten der Beschränkungen wurden (mit Stand 4. Mai) insgesamt 31.309 Corona-Anzeigen gestellt und 4.502 Organmandate ausgestellt.Führend zeigt sich Wien mit 11.509 Anzeigen und 1.983 Organmandaten, dahinter folgt Tirol mit 4.167 Anzeigen und 630 Organmandaten. Die Steiermark kommt auf 3.960 Anzeigen und 954 Organmandate, knapp dahinter liegt Oberösterreich mit 3.919 Anzeigen und 172 Organmandaten.Niederösterreich verzeichnete 2.144 Anzeigen und 165 Organmandate, Vorarlberg 2.074 Anzeigen und 231 Organmandate.Die Schlusslichter bilden Kärnten mit 1.748 Anzeigen und 154 Organmandaten, Salzburg mit 1.450 Anzeigen und 110 Organmandaten sowie das Burgenland mit 338 Anzeigen und 103 Organmandaten.