Sogar Olympia-Fackel geht vor Corona in die Knie

Der Fackellauf mit dem Olympischen Feuer sollte ein kleiner, sportlicher Hoffnungsschimmer in Zeiten des Coronavirus sein. Doch auch das traditionelle Event in Sparta musste abgebrochen werden.

In Griechenland wurde dazu aufgerufen, dass Zuschauer daheim bleiben sollten. Trotzdem versammelten sich hunderte Schaulustige am Rande der Strecke. Nachdem das Feuer in Olympia entfacht wurde, stand nun ein Staffellauf auf dem Programm.Die Veranstaltung musste wegen der großen Ansteckungsgefahr abgebrochen werden.Die Übergabe des Olympischen Feuers an Japan soll aber plangemäß am 19. März in Athen erfolgen. Ob die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden können, steht noch in den Sternen.Das IOC wartet noch zu.