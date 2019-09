Sohn attackiert Mutter mit Messer - schwer verletzt

Die Mutter wurde im Bereich des Rückens schwer verletzt (Symbolbild). Bild: iStock

In Hohenems ist ein Streit zwischen Mutter und Sohn eskaliert. Der 45-jährige Mann hat die 75-Jährige mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Mann hat am Sonntag in Hohenems (Bezirk Dornbirn) seine 75-jährige Mutter mit einem Messer attackiert.



Die Frau erlitt im Bereich ihres Rückens schwere Verletzungen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Sie wurde vom Notarzt behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.



Die beiden dürften zuvor heftig gestritten haben. Der Sohn wurde noch vor Ort von den Beamten festgenommen.



Weitere Hintergründe zur Bluttat sind nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt.