Sohn findet kein Klopapier, verprügelt seine Mutter

Weil sie das Toilettenpapier vor ihm versteckt hatte, verlor ein 26-Jähriger in den USA völlig die Nerven und ging auf seine Mutter los.

Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 3.00 Uhr Früh in einem Haus in Santa Clarita im US-Bundesstaat Los Angeles.Adrian Yan war mit seiner Mutter in einen handfesten Streit geraten, weil sie Toilettenpapier gehortet und vor ihm versteckt hatte. Der 26-Jährige zuckte daraufhin völlig aus und schlug auf seine Mutter ein.Die Frau hatte allerdings ihre Gründe, warum sie ihrem Sohn nichts von dem Klopapier erzählt hatte. Denn laut Aussage der Mutter, geht ihr Sohn in Zeiten der Corona-Krise nicht gerade sparsam mit dem Papier um und verwendet einfach zu viel davon.Zudem sei es aktuell auch sehr schwer, genügend Nachschub in den Geschäften zu bekommen. Das wollte der 26-Jährige aber offenbar nicht akzeptieren und verlor im Zuge des Streits völlig die Beherrschung.Als die Polizei beim Haus von Familie Yan eintraf, wollte sich die Mutter aber nicht behandelt lassen. Sie verweigerte jede Hilfe, der Schlag sei nicht so hart ausgefallen. Die Beamten nahmen ihren Sohn dennoch mit auf die Dienststelle, dort konnte er sich dann beruhigen.Laut Sheriff Shirley Miller komme es derzeit vermehrt zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt. Viele Menschen seien mit der derzeitigen Situation wegen der Corona-Pandemie einfach überfordert, so Miller zu "Fox11".