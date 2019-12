Solarjet machen in ihrem neuen Song das "Licht an!"

Mit neuer Besetzung will der Solarjet kurz vor dem Jahreswechsel in eine neue Richtung abheben.

In der schon mehrere Jahre dauernden Bandgeschichte erspielte sich der Solarjet, der in Salzburg seinen Heim-Hangar hat, dank zahlreicher Touren mit Silbermond, den Guano Apes oder Kraftklub eine breite Fanschar.Jetzt startet man mit neuer Besetzung und der neuen Single "Licht an!" durch. Der Song ist Vorbote der EP "Finden", mit der man 2020 neue musikalische Wege beschreiten will.Damit gibt es Solarjet mit Sicherheit auch wieder live zu sehen.