Ausbrecher versteckte sich 17 Jahre lang in Höhle

Unglaubliche 17 Jahre war ein Gefängnis-Ausbrecher in China auf der Flucht. Jetzt hat die chinesische Polizei den Mann in einer Höhle geschnappt.

Der 63-jährige Song Jiang brach vor 17 Jahren aus dem Gefängnis aus und versteckte sich seitdem in einer kleinen Höhle in den Bergen.Dort lebte der Chinese völlig abgeschnitten von der Zivilisation auf weniger als zwei Quadratmetern. Und in seinem neuen Zuhause machte es sich der Ausbrecher richtig "gemütlich".So richtete er sich unter anderem eine Feuerstelle zum Kochen ein und besorgte sich Plastikflaschen, um damit an einem Fluss Wasser zu holen.Mithilfe einer Drohne konnte die Polizei aber dann schließlich doch das Versteck von Song entdecken. Es lag am Rande eines Felsvorsprunges und war nur schwer zugänglich.Die Isolation ging an dem 63-Jährigen aber nicht spurlos vorbei. Er konnte sich laut Polizei kaum verständlich äußern und sei sehr ungepflegt gewesen.Song Jiang war wegen Menschenhandels verurteilt worden. Nach 17 Jahren Flucht sitzt er nun wieder im Gefängnis.