Sonnenbaden an Alter Donau – ohne Abstand?

Die Sonnenstrahlen helfen uns den "neuen" Corona-Alltag leichter zu nehmen. Wird das Sonnenbad jetzt aber zur Gefahr? Eine Leserreporterin denkt - ja!

-Leserreporterin Nadine ist ein Fan vom Spazieren gehen - auch in Zeiten von Corona, weil sie weiß, wie wichtig es für unser Wohlbefinden ist. Dennoch sind ihr andere Menschen wichtig, und sie findet, dass der Sicherheitsabstand nun Teil unseres Lebens sein sollte.Umso geschockter war sie, als sie an der Unteren Alten Donau Menschen beim Sonnenbaden sah, die keinen Sicherheitsabstand einhielten. "Am Foto sieht man, dass die Polizei vorbeifährt und diese Zustände nicht kontrolliert", merkte sie an.