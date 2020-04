Sorge um Frankreich-Profi: Auf Corona-Intensivstation

Der französiche Fußball-Profi Junior Sambia musste intubiert und in ein künstliches Koma versetzt werden. Der Kicker leidet an einem schweren Covid-19-Verlauf.

Frankreich sorgt sich um Junior Sambia. Der Profi-Fußballer von HSC Montpellier liegt auf der Intensivstation. Wie "L'Equipe" berichtet, wurde er intubiert und in ein künstliches Koma versetzt. Der 23-Jährige kämpft um sein Leben.Sambia wurde am Freitag positiv auf Covid-19 getestet, nachdem er am Dienstag wegen einer Magen-Darm-Entzündung ins Krankenhaus gebracht worden war. Ein erster Covid-Test hätte zu diesem Zeitpunkt ein negatives Ergebnis hervorgebracht.Der junge Franzose spielt im defensiven Mittelfeld und ist seit Sommer 2018 beim Verein.Montpellier-Teamkollege Andy Delort postet auf Twitter: "Eine Familie. Uns haut nichts um. Wir sind bei dir. Bleib stark, Junge."