Sorge um Gottschalk! Er hört mit Radiosendung auf

Am Sonntagabend hat der legendäre Entertrainer bekanntgegeben, sich aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht mehr zu arbeiten.

"Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert" erklärte der 69-jährige Gottschalk am Sonntag in seiner Radiosendung auf dem Sender Bayern 1. "Mein Arzt hat gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse", scherzte er gleich darauf wieder in gewohnter Manier.Ab 2020 werde Gottschalk nun nicht mehr einmal im Monat die Sendung moderieren. Laut einer Mitteilung des Bayrischen Rundfunks war die Show am 1. Adventsonntag die vorerst letzte, bei der Gottschalk hinter dem Mikrofon saß.Dennoch soll Gottschalk dem Sender weiterhin für das eine oder andere Special zur Verfügung stehen. Um welche gesundheitlichen Gründe es sich handelt, verriet die TV-Legende allerdings nicht. Viele Fans zeigten sich über die Nachricht enttäuscht.