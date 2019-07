Sorry Playstation, dieses Mal punktet die Xbox

Beinahe zeitgleich haben Sony und Microsoft ihre Gratis-Games für August auf Playstation und Xbox bekannt gegeben. Eine Übersicht über die Titel.

Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Auf Action setzt Sony bei den neuen kostenlosen Spielen des Monats für Mitglieder von PlayStation Plus. Ein Rennspiel aus dem Jahr 2017 wartet mit der Wipeout Omega Collection ab 6. August. Sie umfasst alle Inhalte der beliebten Sci-Fi-Racer Wipeout HD, HD Fury und Wipeout 2048 mit über 46 futuristischen Rennschiffen, 26 umkehrbaren Strecken und neun Spielmodi. Das gesamte Spiel bietet außerdem eine VR-Unterstützung.Ebenfalls am 6. August gibt es den 2017er-Shooter Sniper Elite 4 gratis. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Elite-Scharfschützen Karl Fairburn und führen an der Seite des italienischen Widerstandes taktische Third-Person-Kämpfe mit harten Gameplay-Entscheidungen und epischen Weitschüssen über riesige Levels hinweg. Neben der Story-Kampagne für bis zu zwei Spieler bietet das Spiel einen Koop-Modus für bis zu vier und einen kompetitiven Multiplayer-Modus für bis zu zwölf Spieler.Noch mehr zu bieten hat allerdings Microsoft mit seinen "Games with Gold", jenen Spielen, die es für die Xbox im August gratis gibt – sofern man Mitglied bei Xbox Live Gold ist. Ab 1. August kann man auf Xbox One kostenlos den Shooter Gears of War 4 zocken. Gears of War 4 läutet mit den Charakteren JD Fenix, Kait und Del den Beginn einer neuen Saga ein. Man ergründet die Herkunft eines neuen Feindes und beschützt seine Freunde auf ihrer Flucht in sichere Gefilde.Ab 16. August gibt es zudem Forza Motorsport 6 auf Xbox One kostenlos. Es ist eines der umfangreichsten Rennspiele dieser Generation. Spieler fahren und modifizieren mehr als 450 Forzavista-Fahrzeuge auf 26 berühmten Locations überall auf dem Globus – bei Tag, Nacht, unterschiedlichsten Wetterbedingungen und in atemberaubender Optik. Enthalten ist auch das "Ten Year Anniversary Pack" mit zehn weiteren exotischen Fahrzeugen.Auch für die Xbox 360 hat Micrososft zwei attraktive Spiele im Gratis-Angebot – beide sind dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielbar. In Torchlight erkundet man ab 1. August die Geheimnisse des Action-Rollenspiels der Macher von Diablo und Fate. Man wählt aus den drei Klassen Zerstörer, Alchemist und Bezwinger und erlebt ein Abenteuer der besonderen Sorte in zufällig generierten Dungeons.Den Abschluss bildet am 16. August Castlevania: Lords of Shadow. In Castlevania: Lords of Shadow schlüpft man in die Rolle von Gabriel, der von der Bruderschaft des Lichtes großgezogen wurde. So bekämpft man die drei Fraktionen der Lords of Shadow und beendertihre unheilige Herrschaft. Mit dem verheerenden Kampf-Kreuz nimmt man Rache an denjenigen, die einem die Liebsten genommen haben und bringt das Gleichgewicht zurück in die Welt. (rfi)