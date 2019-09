SP macht Rücknahme des 12h-Tages zur Bedingung

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch knallt eine Koalitionsbedingung auf den Tisch. Die Rücknahme des 12-Stunden-Tages muss sein.

In der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend stellte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ganz offen eine Koalitionsbedingung. Wenn die SPÖ regiert, dann wird der 12-Stunden-Tag wieder abgeschafft, stellt er sich vor."Dieses Arbeitszeitgesetz, wie es jetzt vorliegt, muss auf alle Fälle zurückgenommen werden", sagte er. "Das ist eine Koalitionsbedingung."Muchitsch stellt sich ein neues Arbeitszeitrecht vor, das individuell auf die unterschiedlichen Branchen eingeht. Dabei müsse man auch beachten, was zumutbar sei und was nicht.Mit ihm diskutierte die ehemalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Sie zeigte sich wenig begeistert von der Idee: "Wir nehmen kein Arbeitszeitgesetz zurück", sagte sie klar. Das Gesetz habe mehr Jobs und höhere Einkommen bewirkt und den Standort "stark gemacht", meinte sie.Weitere Gäste waren Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Sepp Schellhorn (Neos), Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt) und Sibylle Hamann (Grüne).