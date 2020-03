SP-Tagung beginnt trotz Warnung mit Bussis

Mit kreativen Begrüßungen, aber nicht weniger herzlich, startete die SPÖ Wien ihre Klubtagung. Für den Nachmittag wurden bereits "echte Leuchtturmprojekte" angekündigt.

Selten wurden bei einer Klubtagung der SPÖ Wien so viele verschiedene Möglichkeiten der Begrüßung zelebriert, wie am Montag im burgenländischen Frauenkirchen zu beobachten waren. Unerschrockene wie die Vorsitzende der Bundes-SPÖ Pamela Rendi-Wagner und Bürgermeister Michael Ludwig begrüßten sich mit Bussi, aber auch Hände schütteln, "Ellenbogen-Checker" oder "füßeln" gab es zu beobachten.Grund für die ungewöhnlichen Hallo-Sagung ist das Corona-Virus und ein, vor Beginn der Tagung an alle Teilnehmer ergangener Aufruf, das Hände schütteln und Umarmungen tunlichst zu vermeiden. Als Begrüßungsgeschenk gab es für alle beim Check-In ein Flascherln mit Desinfektionsmittel.Mit ein paar Minuten Verspätung ging es dann mit einem Video los: In Kurzstatements fassten die roten Mitglieder der Stadtregierung ihre Visionen für Wien zusammen, vom Klimaschutz über den Arbeitsmarkt, die Kulturstadt Wien und leistbares Wohnen. Damit wurde auch gleich an das Motto der Klubtagung 2020 erinnert: "Zusammen sind wir erfolgreicher. Zusammen sind wir Wien".Im Anschluss trat dann Klubchef Josef Taucher ans Rednerpult. Die SPÖ schaue in jedem Bereich darauf, was es den Menschen bringe. Das zeige sich auch im Slogan der Tagung "Zusammen mit den Menschen, zusammen in der Stadt". "Wir schauen, wie wir zusammen stärker sein können. Denn die Mauer bröckelt, bereits erkämpfte Errungenschaften sind wieder in Gefahr, egal ob durch Rechtspopulisten oder die Freiheit der Justiz", so Taucher.Daher brauche es eine starke Sozialdemokratie. "Wir sind voll am Weg, jetzt müssen wir zeigen, wo wir noch hinwollen", unterstrich Taucher, der für den Nachmittag (dann präsentieren die sechs SP-Stadträte ihre Vorhaben) "echte Leuchttürme" angekündigt.wird berichten.