So sieht Elon Musk's Mars-Raumschiff aus

Milliardär Elon Musk möchte mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zum Mars fliegen. Jetzt gibt's die ersten Bilder seines "Spaceship".

Die Konstruktion erinnert ein wenig an Star Wars. Nachdem Space X' erster Prototyp, der "Starhopper" einen ersten Schwebe-Test im August mit Bravour bestanden hat, laufen die Arbeiten in dem im Süden des US-Bundesstaats Texas (USA) errichteten Weltraumbahnhof auf Hochtouren.Die von Elon Musk auf Twitter geteilten Aufnahmen zeigen Teile des Rumpfs des neuen Mars-"Starships".Der Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk hat detaillierte Pläne zur Besiedlung des Mars. So möchte er 2025 beginnen, mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX den Roten Planeten zu kolonialisieren. Damit das gelingt, hat er die vollständig wiederverwendbare Rakete "Starship" und "Super Heavy" entwickelt.Am 28. September möchte Musk den Fortschritt seiner Mars-Kolonialisierungspläne öffentlich präsentieren.